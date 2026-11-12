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Ai rămas fără internet mobil înainte de sfârșitul lunii? Ce merită să verifici înainte să alegi mai mulți GB

a Scris de ariana lazurca
Ai rămas fără internet mobil înainte de sfârșitul lunii? Ce merită să verifici înainte să alegi mai mulți GB
Aosom
Ai ajuns la finalul traficului de internet cu câteva zile înainte de următoarea reînnoire? Primul impuls poate fi să alegi imediat un plan cu mai mulți GB. Dar o singură lună cu un consum ridicat nu înseamnă neapărat că ai nevoie permanent de mai multe resurse. Mai util este să vezi mai întâi dacă a …

Sursa: Hotnews

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