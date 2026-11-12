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AIMA Life se lansează în România cu o abordare integrată care redefinește echilibrul personal

m Scris de mediafax
AIMA Life se lansează în România cu o abordare integrată care redefinește echilibrul personal
Aosom
Fondat de Alexandra Constantinescu, proiectul conectează oamenii cu specialiști și resurse adaptate nevoilor lor, pornind de la o evaluare online gratuită. AIMA Life, ecosistemul de wellbeing construit în jurul a șapte piloni — Somn, Stres, Nutriție, Vitalitate, Claritate, Comunitate și Ritualuri — s-a lansat oficial pe 11 noiembrie 2026, la POT Stories, în București. Evenimentul, […]

Sursa: Mediafax Ro

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