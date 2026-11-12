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Airbus stabilește un record mondial de distanță pentru un avion comercial: peste 23.000 de kilometri în 24 de ore

v Scris de viorica marin
Airbus stabilește un record mondial de distanță pentru un avion comercial: peste 23.000 de kilometri în 24 de ore
Aosom
Modelul A350-1000ULR a parcurs 23.155 de kilometri fără escală, în timpul unui zbor de test care a durat 24 de ore și 24 de minute. Aeronava este dezvoltată pentru compania australiană Qantas, care vrea să introducă zboruri directe între Sydney și Londra, respectiv New York.

Sursa: Adevarul

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