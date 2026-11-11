Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) lansează astăzi Ghidul privind protejarea rețelelor de comunicații electronice. Aproximativ 220 de incidente provocate de secționarea cablurilor de fibră optică au fost raportate în anul 2025, acestea generând aproape o treime din totalul orelor-utilizator afectate de incidentele semnificative de securitate. Pentru a reduce astfel de situații […] The post ANCOM: 220 de incidente de secționare a fibrei optice raportate într-un singur an. Autoritatea lansează un ghid privind protejarea rețelelor de comunicații first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗