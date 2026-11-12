 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

ANCOM pregătește reguli noi pentru eSIM și dispozitivele conectate; Ce se schimbă pentru numerele de telefon din România?

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
ANCOM pregătește reguli noi pentru eSIM și dispozitivele conectate; Ce se schimbă pentru numerele de telefon din România?
Aosom
ANCOM consultă public propuneri pentru utilizarea mai flexibilă a numerelor 060–064, inclusiv în afara României, și pentru rețelele mobile private 5G.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech