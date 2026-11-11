Anunțurile Transelectrica de Ultimă Oră pentru Milioane de Români despre Iarnă și Energia Electrică iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Transelectrica pregătește Sistemul Energetic Național pentru perioada de iarnă într-un context complicat, dar cu mai multe capacități noi de producție și cu un necesar de import mai redus decât anul trecut. Conducerea companiei și reprezentanții Dispecerului Energetic Național au prezentat situația actuală în cadrul dezbaterii dedicate provocărilor sezonului rece, organizată de Focus Energetic. Pentru Transelectrica, […] The post Anunțurile Transelectrica de Ultimă Oră pentru Milioane de Români despre Iarnă și Energia Electrică first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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