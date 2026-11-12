Apple Explică Funcția Specială din iOS 27.3 pentru iPhone iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor iOS 27.3 extinde controlul Siri AI în Notes, iar iOS 27.3 permite gestionarea acțiunilor direct prin comenzi vocale. În iOS 27.3, utilizatorii pot crea sau șterge notițe, foldere și etichete, iar iOS 27.3 permite inclusiv blocarea ori deblocarea acestora. iOS 27.3 adaugă comenzi pentru linkuri, etichete, scanarea documentelor, plus pornirea sau oprirea înregistrărilor audio direct […] The post Apple Explică Funcția Specială din iOS 27.3 pentru iPhone first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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