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Astronomii au găsit un obiect uriaș care se ascundea în apropiere de Pluto: De ce au rămas uimiți când au verificat imaginile vechi

d Scris de daniel mihai dragomir
Astronomii au găsit un obiect uriaș care se ascundea în apropiere de Pluto: De ce au rămas uimiți când au verificat imaginile vechi
Aosom
Astronomii au identificat 2026 ED138, un corp îndepărtat care ar putea fi o nouă planetă pitică. Ce se știe despre lumea ascunsă?

Sursa: Stiri Pe Surse

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