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Atacul Acid al lui Nicușor Dan Împotriva lui George Simion, Anunțul privind Trupele SUA din România (VIDEO)

r Scris de redactia idevice.ro
Atacul Acid al lui Nicușor Dan Împotriva lui George Simion, Anunțul privind Trupele SUA din România (VIDEO)
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Atacul Acid al lui Nicușor Dan Împotriva lui George Simion, Anunțul privind Trupele SUA din România (VIDEO) iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Nicușor Dan a respins acuzația lui George Simion potrivit căreia ar fi intervenit pentru ca protestul AUR din weekend să nu fie autorizat, iar președintele a pus sub semnul întrebării credibilitatea liderului opoziției. În aceeași conferință de presă de la Dublin, Nicușor Dan a vorbit și despre posibilitatea ca România să suporte cheltuieli pentru militarii […] The post Atacul Acid al lui Nicușor Dan Împotriva lui George Simion, Anunțul privind Trupele SUA din România (VIDEO) first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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