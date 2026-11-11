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Atacurile cibernetice care pot paraliza România. Cât de vulnerabilă este țara și când ar putea interveni NATO

b Scris de bianca dobrescu
Atacurile cibernetice care pot paraliza România. Cât de vulnerabilă este țara și când ar putea interveni NATO
Aosom
Atacurile cibernetice pot bloca spitale, instituții publice și infrastructura energetică, cu efecte directe asupra populației. Cât de pregătită este România să facă față unor astfel de amenințări și în ce condiții ar putea interveni NATO?

Sursa: Adevarul

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