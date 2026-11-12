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Audi a anunțat prețul noului supercar care înlocuiește legendarul R8. Nuvolari are aproape 1.000 CP și costă cât un Ferrari de lux. Doar 499 de exemplare vor exista în lume

o Scris de ozana mazilu
Audi a anunțat prețul noului supercar care înlocuiește legendarul R8. Nuvolari are aproape 1.000 CP și costă cât un Ferrari de lux. Doar 499 de exemplare vor exista în lume
Aosom
Audi a decis să intre într-o categorie în care puțini se așteptau să vadă marca germană: cea a supercarurilor ultraexclusive, cu prețuri rezervate colecționarilor și milionarilor

Sursa: Playtech

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