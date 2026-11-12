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Automatizarea pentru porți glisante EZVIZ HG2 600 Pro, testată deja de noi, primește o reducere de peste 1.000 de lei de Black Friday la Altex

c Scris de claudiu sima
Automatizarea pentru porți glisante EZVIZ HG2 600 Pro, testată deja de noi, primește o reducere de peste 1.000 de lei de Black Friday la Altex
Aosom
Acum în prag de iarnă când ploaia, ceața și frigul îți taie tot cheful să cobori din mașină pentru a împinge manual poarta curții, o automatizare smart devine o alegere tare inspirată pentru casa ta. EZVIZ HG2 600 Pro ar putea

Sursa: Mobilissimo

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