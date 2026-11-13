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Avarii la rețelele de electricitate, telefonie și internet, după prăbușirea unui panou publicitar pe DN1, la Azuga

d Scris de dana bărăgan
Avarii la rețelele de electricitate, telefonie și internet, după prăbușirea unui panou publicitar pe DN1, la Azuga
Aosom
Un incident produs vineri, 13 noiembrie, în orașul Azuga, a afectat infrastructura de distribuție a energiei electrice și rețelele de telecomunicații, după ce un panou publicitar s-a prăbușit peste un stâlp de electricitate. Evenimentul a dus și la blocarea temporară a circulației rutiere pe DN1, fiind necesară intervenția de urgență a autorităților și a echipelor specializate.

Sursa: Realitatea

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