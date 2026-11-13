Avarii la rețelele de electricitate, telefonie și internet, după prăbușirea unui panou publicitar pe DN1, la Azuga

Un incident produs vineri, 13 noiembrie, în orașul Azuga, a afectat infrastructura de distribuție a energiei electrice și rețelele de telecomunicații, după ce un panou publicitar s-a prăbușit peste un stâlp de electricitate. Evenimentul a dus și la blocarea temporară a circulației rutiere pe DN1, fiind necesară intervenția de urgență a autorităților și a echipelor specializate.

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