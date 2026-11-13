BAIC Xingtan 5X este o Clonă a Land Rover Defender, la Preț de DACIA Sandero, dar Dotări și Motorizări de Top iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BAIC a lansat oficial în China noul Xingtan 5X, un SUV disponibil în versiuni complet electrice și plug-in hybrid, care atrage atenția prin asemănarea cu Land Rover Defender, dar și prin prețul de pornire de numai 18.890 de dolari. Producătorul chinez a prezentat șapte versiuni ale mașinii, iar interesul cumpărătorilor este deja ridicat, peste 30.000 […] The post BAIC Xingtan 5X este o Clonă a Land Rover Defender, la Preț de DACIA Sandero, dar Dotări și Motorizări de Top first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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