Beijingul pompează miliarde în tehnologie, dar propriii cetățeni nu cumpără produsele. Paradoxul unei economii dependente de cumpărătorii străini

Shenzhen, unul dintre cele mai avansate centre tehnologice ale Chinei, produce de la drone de livrare până la roboți și vehicule electrice. Însă multe dintre companiile care dezvoltă aceste produse preferă să le vândă în străinătate: consumatorii occidentali sunt dispuși să plătească mai mult, în timp ce cererea internă rămâne foarte slabă.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗