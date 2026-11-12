Belgia bănuiește implicarea Iranului în atacurile cibernetice asupra supermarketurilor. Parchetul federal investighează

Belgia investighează posibila implicare a unor grupuri care au legătură cu Iranul în recentele atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare din mai multe supermarketuri din ţară, similare celor înregistrate în octombrie în Franţa, pe care Parisul le atribuie Gardienilor Revoluţiei din Iran. Ministrul belgian de interne Bernard Quintin a afirmat joi că serviciile de securitate …

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