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Black Friday 2026 începe pe 19 noiembrie la Amazon.de; Primele reduceri apar chiar din 16 noiembrie

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Black Friday 2026 începe pe 19 noiembrie la Amazon.de; Primele reduceri apar chiar din 16 noiembrie
Aosom
Amazon.de va derula Black Friday 2026 între 16 și 30 noiembrie, cu peste un milion de oferte și livrare posibilă în România pentru comenzile eligibile.

Sursa: Mobilissimo

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