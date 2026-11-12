 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

BlueSpace Robotics, elevii care "reinventează" roata. Reportaj DC News

f Scris de florin răvdan
BlueSpace Robotics, elevii care "reinventează" roata. Reportaj DC News
Aosom
Urmăriţi un reportaj marca DC News cu elevii care "reinventează" roata: echipa BlueSpace Robotics!

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →