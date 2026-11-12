BYD, Geely, Chery, NIO și alte Mașini Chinezești INTERZISE în Germania, ce Stă în Spatele Fricii Statului iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Armata germană a introdus restricții extinse pentru accesul unor automobile produse de constructori chinezi în cazărmi și în alte obiective militare clasificate drept zone de securitate. Pentru militarii care dețin mașinile chinezești incluse pe listele interne, consecința este foarte concretă: vehiculele trebuie lăsate în afara perimetrului protejat, iar deplasarea continuă pe jos. Măsura nu este […] The post BYD, Geely, Chery, NIO și alte Mașini Chinezești INTERZISE în Germania, ce Stă în Spatele Fricii Statului first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram