BYD Oferă Explicații Neconvingătoare pentru Ancheta UE privind Spionajul prin Mașinile Vândute în Europa iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro BYD a reacționat după ce mai mulți europarlamentari au cerut Comisiei Europene să analizeze eventualele riscuri de securitate asociate automobilelor conectate produse de compania chineză. Constructorul respinge însă ideea că informațiile colectate de vehiculele sale europene ar putea ajunge în China, insistând că datele sunt gestionate separat și nu sunt furnizate entităților sale chineze. BYD […] The post BYD Oferă Explicații Neconvingătoare pentru Ancheta UE privind Spionajul prin Mașinile Vândute în Europa first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram