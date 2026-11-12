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Când inteligența artificială este păcălită: cine răspunde pentru datele furate sau banii pierduți

j Scris de juridice.ro
Când inteligența artificială este păcălită: cine răspunde pentru datele furate sau banii pierduți
Aosom
Una dintre metodele de manipulare poartă numele de „prompt injection”. Pe înțelesul tuturor, atacatorul introduce instrucțiuni prin care încearcă să deturneze sistemul de la sarcina primită.

Sursa: Adevarul

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