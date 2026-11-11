Când kilowattul devine mai important decât fabrica. Studiu de caz: Ungaria, care riscă să piardă cursa locală a investiţiilor străine „premium” în AI şi să fie nevoită să se mulţumească cu investiţii în industria grea, care produce valoare adăugată mai mică

Politică

Premieră. Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian 11 Nov 2026

VIDEO Traian Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru conferința de presă, dar îl și contrazice: „Să încetăm cu minciuna”. Disputa privind FMI 11 Nov 2026

Sepp Blatter îl atacă dur pe Gianni Infantino și îl numește un dictator care ar trebui trimis la psihiatrie 11 Nov 2026

60.000 de lei, amenzi pentru muncă la negru 11 Nov 2026

Elevii de la Liceul cu Program Sportiv, implicați în discuții interactive cu polițiștii 11 Nov 2026