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Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
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Când kilowattul devine mai important decât fabrica. Studiu de caz: Ungaria, care riscă să piardă cursa locală a investiţiilor străine „premium” în AI şi să fie nevoită să se mulţumească cu investiţii în industria grea, care produce valoare adăugată mai mică

b Scris de bogdan cojocaru
Când kilowattul devine mai important decât fabrica. Studiu de caz: Ungaria, care riscă să piardă cursa locală a investiţiilor străine „premium” în AI şi să fie nevoită să se mulţumească cu investiţii în industria grea, care produce valoare adăugată mai mică
Aosom
Giganţii de tehnologie cumpără acum kilowaţi, megawaţi, gigawaţi, cantităţi uriaşe de electricitate, nu doar microprocesoare. Amazon...

Sursa: Zf Ro

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