Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet
Sursa: Cotidianul RoCitește mai departe la sursa originală
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