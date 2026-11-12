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Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet

s Scris de stefan lupu
Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet
Aosom
Portofelul digital național RO Wallet va fi lansat oficial pe 14 ianuarie 2027. În prima etapă, aplicația va fi accesibilă exclusiv românilor care dețin cărți electronice de identitate (CEI). Platforma va permite stocarea datelor personale (PID) și prezentarea selectivă a atestatelor electronice, precum adresa sau vârsta. The post Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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