Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet

Protestul de sâmbătă se extinde: Nicolae Voiculeț anunță o manifestație împotriva lui Nicușor Dan, în fața Parlamentului 12 Nov 2026

Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat 12 Nov 2026

Pariul lui Merz: buget european condiționat de sprijinirea Ucrainei 12 Nov 2026

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Emisarii SUA au ajuns la Moscova. Cu cine s-au întâlnit înainte de discuția de la Kremlin 12 Nov 2026