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Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet (Cotidianul)
Aosom
Portofelul digital național RO Wallet va fi lansat oficial pe 14 ianuarie 2027. În prima etapă, (…)

Sursa: Ziar.com

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