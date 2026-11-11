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Comunicat PMB
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Care sunt cele mai mari pericole ale AI. Avertismentele experților despre dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale

m Scris de mirea andreea
Care sunt cele mai mari pericole ale AI. Avertismentele experților despre dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale
Aosom
Inteligența artificială avansează rapid, iar dezbaterea despre siguranța ei este dominată adesea de scenarii privind dispariția omenirii.

Sursa: Stiri Pe Surse

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