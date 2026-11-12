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Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric

i Scris de ionuț vieriu
Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric
Aosom
Cât ar putea costa impozitul auto în 2027. Calcule pentru mașini de 1.600 cmc, hibride și electrice

Sursa: Playtech

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