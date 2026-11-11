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Cât vor costa Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max în Europa? Sume de până la 1.849 de euro și bonusuri la rezervare

r Scris de radu iorga
Cât vor costa Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max în Europa? Sume de până la 1.849 de euro și bonusuri la rezervare
Aosom
Xiaomi pregătește lansarea europeană a modelelor 18 Pro și 18 Pro Max, cu prețuri vehiculate între 1.449 și 1.849 de euro și bonusuri de rezervare diferite în Germania și România.

Sursa: Mobilissimo

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