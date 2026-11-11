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Catapultă umană cu lansare din cel mai înalt coș de fum al Europei: „De-a dreptul incredibil!”

m Scris de mihai toma
Catapultă umană cu lansare din cel mai înalt coș de fum al Europei: „De-a dreptul incredibil!”
Aosom
Dani Roman, 35 de ani, și Fred Fugen, 47 de ani, au fost lansați din cel mai înalt coș de fum din Europa, situat la termocentrala Trbovlje din Slovenia, informează site-ul Red Bull.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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