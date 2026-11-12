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Câți bani a adus Asia Express 2026 în buzunarul lui Gabi Torje. Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi primit mai mult

i Scris de ionuț vieriu
Câți bani a adus Asia Express 2026 în buzunarul lui Gabi Torje. Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi primit mai mult
Aosom
Gabi Torje ar fi câștigat aproximativ 43.000 de euro la Asia Express 2026. Ce sume sunt relatate despre Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Sursa: Playtech

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