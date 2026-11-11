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Ce arată un studiu susţinut de UniCredit Foundation, pe baza rezultatelor PISA 2025: AI devine meditatorul elevilor care nu primesc sprijin nici la şcoală, nici acasă

a Scris de alina-elena vasiliu
Ce arată un studiu susţinut de UniCredit Foundation, pe baza rezultatelor PISA 2025: AI devine meditatorul elevilor care nu primesc sprijin nici la şcoală, nici acasă
Aosom
Inteligenţa artificială preia locul meditaţiilor pentru copiii care nu găsesc sprijin în învăţare la şcoală sau în mediul familial, este una...

Sursa: Zf Ro

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