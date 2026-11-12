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Tech

Ce faci dacă ai rămas fără loc de muncă și ai rate la bancă. Soluțiile prin care poți evita executarea silită

d Scris de diana dumitrache
Ce faci dacă ai rămas fără loc de muncă și ai rate la bancă. Soluțiile prin care poți evita executarea silită
Aosom
Pierderea locului de muncă poate deveni o problemă financiară gravă pentru românii care au credite bancare, mai ales într-o perioadă în care găsirea unui nou serviciu nu mai este la fel de simplă în anumite domenii. Sectorul IT, considerat mult timp unul dintre cele mai stabile și bine plătite din România, trece prin restructurări și […]

Sursa: Playtech

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