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Ce mașină de serviciu primești în funcție de postul pe care îl ai. Topul celor mai populare modele din firmele românești

e Scris de edward sevrani
Ce mașină de serviciu primești în funcție de postul pe care îl ai. Topul celor mai populare modele din firmele românești
Aosom
Dacă lucrezi pe teren, mașina de serviciu poate fi o Skoda Octavia sau un Volkswagen Golf. Dacă ajungi manager, tot o compactă rămâne cea mai probabilă alegere, deși SUV-urile câștigă teren. Schimbarea se vede mai clar la directori, unde mașinile premium au o pondere de 71%, potrivit unui studiu realizat de Business Lease România.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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