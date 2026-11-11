Ce mașină de serviciu primești în funcție de postul pe care îl ai. Topul celor mai populare modele din firmele românești

Dacă lucrezi pe teren, mașina de serviciu poate fi o Skoda Octavia sau un Volkswagen Golf. Dacă ajungi manager, tot o compactă rămâne cea mai probabilă alegere, deși SUV-urile câștigă teren. Schimbarea se vede mai clar la directori, unde mașinile premium au o pondere de 71%, potrivit unui studiu realizat de Business Lease România.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗