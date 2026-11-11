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Ce se întâmplă cu anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare. Cine poate primi pensie de urmaș

d Scris de diana dumitrache
Ce se întâmplă cu anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare. Cine poate primi pensie de urmaș
Aosom
Moartea unei persoane înainte de pensionare nu înseamnă automat că anii în care aceasta a muncit și a plătit contribuții la stat nu mai contează. Potrivit legislației aplicabile în noiembrie 2026, soțul supraviețuitor și copiii pot beneficia de pensie de urmaș, chiar dacă persoana decedată nu apucase să iasă la pensie. Există însă condiții legate […]

Sursa: Playtech

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