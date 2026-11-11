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Ce temperatură este cu adevărat în spațiul cosmic și de ce experții spun că nu există un singur răspuns exact

c Scris de ciprian iana
Ce temperatură este cu adevărat în spațiul cosmic și de ce experții spun că nu există un singur răspuns exact
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Dacă întrebi un motor de căutare ce temperatură este în spațiul cosmic, cel mai probabil răspuns primit va fi –270 de grade Celsius, o valoare foarte apropiată de zero absolut. Deși această cifră circulă intens pe internet și în manualele școlare, ea nu descrie decât o mică parte din realitate și este, în cele mai multe contexte practice, complet înșelătoare, relatează The Conversation.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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