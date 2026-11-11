Ce temperatură este cu adevărat în spațiul cosmic și de ce experții spun că nu există un singur răspuns exact

Dacă întrebi un motor de căutare ce temperatură este în spațiul cosmic, cel mai probabil răspuns primit va fi –270 de grade Celsius, o valoare foarte apropiată de zero absolut. Deși această cifră circulă intens pe internet și în manualele școlare, ea nu descrie decât o mică parte din realitate și este, în cele mai multe contexte practice, complet înșelătoare, relatează The Conversation.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗