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Cel mai lung zbor din lume a durat 24 de ore și 24 de minute

a Scris de angie voicu
Cel mai lung zbor din lume a durat 24 de ore și 24 de minute
Aosom
Un avion Airbus A350-1000ULR a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a parcurs 23.155 de kilometri fără escală, între Melbourne, Australia, și Toulouse, Franța.

Sursa: Click

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