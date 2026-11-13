 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Cele mai vechi arme otrăvite din istorie? O descoperire de acum 125.000 de ani ar putea rescrie povestea vânătorilor preistorici

o Scris de ozana mazilu
Cele mai vechi arme otrăvite din istorie? O descoperire de acum 125.000 de ani ar putea rescrie povestea vânătorilor preistorici
Aosom
Oamenii preistorici ar fi putut folosi arme otrăvite cu zeci de mii de ani mai devreme decât credeau arheologii.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →