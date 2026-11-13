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Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei

d Scris de diana dumitrache
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
Aosom
Românii care se apropie de 60 de ani pot avea posibilitatea să iasă la pensie înainte de vârsta standard, însă nu toți îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. În 2026, pensionarea mai devreme depinde de anul și luna nașterii, de numărul anilor de contribuție și, în anumite situații, de condițiile în care a fost desfășurată activitatea […]

Sursa: Playtech

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