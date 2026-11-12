Codul PORTOCALIU Meteo Emis de ANM pentru Vreme Severă cu Ploi Torențiale și Vânt Puternic în România pe 12 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a emis avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben pentru ploi abundente în mai multe regiuni ale României, în timp ce vremea se va răci accentuat până sâmbătă. Cele mai mari cantități de apă sunt prognozate în Munții Apuseni, unde izolat se pot acumula aproximativ 90 l/mp. ANM avertizează că în […] The post Codul PORTOCALIU Meteo Emis de ANM pentru Vreme Severă cu Ploi Torențiale și Vânt Puternic în România pe 12 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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