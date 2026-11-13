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Cofondatorul Cyanogen țintește utilizatorii de Windows cu Kora, un sistem de operare bazat pe Linux, care integrează agenți AI

m Scris de mihai gabriel arsene
Cofondatorul Cyanogen țintește utilizatorii de Windows cu Kora, un sistem de operare bazat pe Linux, care integrează agenți AI
Aosom
Kora este un nou sistem de operare bazat pe Linux, creat de Kirt McMaster pentru utilizatorii de Windows. Gratuit și așteptat în 2027, acesta va integra agenți AI capabili să lucreze local sau în cloud.

Sursa: Mobilissimo

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