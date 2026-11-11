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Combaterea manipulării în alegeri. Comisia Europeană a pus în consultare publică măsurile recomandate marilor platforme online

a Scris de alexandru costea
Combaterea manipulării în alegeri. Comisia Europeană a pus în consultare publică măsurile recomandate marilor platforme online
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Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) informează că Comisia Europeană lansează în consultare versiunea revizuită a Orientărilor privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale. Consultarea vizează măsurile recomandate furnizorilor de platforme online foarte mari (VLOP) şi de motoare de căutare online foarte mari (VLOSE) pentru a reduce riscurile generate de manipularea informaţiilor şi de utilizarea inteligenţei artificiale generative în context electoral.

Sursa: Digi24

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