COMES prezintă un fascicul tubular cu 842 de țevi din oțel inoxidabil

COMES prezintă un fascicul tubular realizat cu 842 de țevi din oțel inoxidabil SA213 tip 321, construit conform TEMA Clasa R. Echipamentul face parte din soluțiile oferite de companie pentru eficientizarea transferului de căldură și prelungirea duratei de utilizare a instalațiilor industriale. Potrivit comunicatului, compania fabrică fascicule tubulare adaptate cerințelor fiecărei aplicații. Acestea pot fi […] Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț Citește mai departe la sursa originală ↗