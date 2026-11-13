Comisia Europeană Anunță o Reformă Majoră, Pune Tunurile pe Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok și Multe alte Platforme Online iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Comisia Europeană a prezentat pe 11 noiembrie 2026 o propunere legislativă care schimbă regulile privind protecția consumatorilor în mediul digital, vizând magazinele online, platformele de comerț electronic, abonamentele și serviciile utilizate zilnic de milioane de europeni. Prin noul Act legislativ privind echitatea digitală, Comisia Europeană urmărește să limiteze practicile comerciale manipulative, să impună o transparență […] The post Comisia Europeană Anunță o Reformă Majoră, Pune Tunurile pe Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok și Multe alte Platforme Online first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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