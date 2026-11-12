 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Compania germană Helsing lansează Clarity, o alternativă europeană la platforma de inteligență artificială militară a Palantir

v Scris de viorica marin
Compania germană Helsing lansează Clarity, o alternativă europeană la platforma de inteligență artificială militară a Palantir
Aosom
Compania germană de tehnologie pentru apărare Helsing a prezentat, la 11 noiembrie, Clarity, o platformă de inteligență artificială (IA) militară pe care o promovează drept o alternativă europeană suverană la furnizori americani precum Palantir.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →