 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Componentele anulatului OPPO Find X10 Ultra sunt reciclate pe alte modele: ecran 2K, camere de 200 MP

r Scris de radu iorga
Componentele anulatului OPPO Find X10 Ultra sunt reciclate pe alte modele: ecran 2K, camere de 200 MP
Aosom
După anularea aparentă a lui OPPO Find X10 Ultra, componente precum ecranul 2K, camera principală de 200 MP și camera selfie de 100 MP ar fi testate pe alte modele.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →