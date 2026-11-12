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Cotroceniul pregătește o echipă pentru combaterea dezinformării. Nici jumătate din posturi nu sunt ocupate

l Scris de lorena mihăilă
Cotroceniul pregătește o echipă pentru combaterea dezinformării. Nici jumătate din posturi nu sunt ocupate
Aosom
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost înființată o secțiune care să se ocupe de spațiul informațional și de problema dezinformării, dar în prezent mai puțin de jumătate din posturi sunt ocupate.

Sursa: Stirile Pro.tv

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