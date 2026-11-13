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Criză la Mercedes-Benz: investițiile în Germania, puse pe pauză. Două fabrici riscă să fie închise (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Criză la Mercedes-Benz: investițiile în Germania, puse pe pauză. Două fabrici riscă să fie închise (B1tv)
Aosom
Gigantul auto Mercedes-Benz pregătește măsuri radicale care ar putea zgudui industria germană. (…)

Sursa: Ziar.com

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