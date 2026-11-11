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Cum a sedus BYD Europa: schimbă carisma pe confort

b Scris de bogdan borcea
Cum a sedus BYD Europa: schimbă carisma pe confort
Aosom
În anii ’50, criticul Roland Barthes a comparat modelul Citroën DS, o capodoperă a designului auto francez, cu catedralele gotice din Evul Mediu. Deși principiile producției de automobile au fost introduse de americanul Henry Ford, Europa modernă s-a construit în jurul combinației dintre performanța industrială, ocuparea forței de muncă și bunurile de consum atractive. Interiorul […]

Sursa: National - Ziarul National

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