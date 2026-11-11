Cum arată calculatorul din aur masiv de 24 de carate care cântărește 13 kilograme și costă 1,7 milioane de dolari

Un pasionat a comandat pe un site specializat în PC-uri personalizate o unitate centrală construită din aur de 24 de carate, în schimbul unei sume impresionante de 1,7 milioane de dolari. Această comandă extravagantă scoate în evidență tendințele extreme din industria hardware-ului pentru PC-uri, acolo unde personalizarea extremă poate duce la costuri exorbitante.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗