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Cum arată calculatorul din aur masiv de 24 de carate care cântărește 13 kilograme și costă 1,7 milioane de dolari

c Scris de claudiu râpan
Cum arată calculatorul din aur masiv de 24 de carate care cântărește 13 kilograme și costă 1,7 milioane de dolari
Aosom
Un pasionat a comandat pe un site specializat în PC-uri personalizate o unitate centrală construită din aur de 24 de carate, în schimbul unei sume impresionante de 1,7 milioane de dolari. Această comandă extravagantă scoate în evidență tendințele extreme din industria hardware-ului pentru PC-uri, acolo unde personalizarea extremă poate duce la costuri exorbitante.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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