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Cum desfaci un borcan blocat fără să folosești multă forță

a Scris de ana maria teodorescu
Cum desfaci un borcan blocat fără să folosești multă forță
Aosom
Un borcan cu dulceață, zacuscă, murături sau sos ne poate pune răbdarea la încercare atunci când capacul nu se mișcă deloc, oricât de tare ne-am strădui să-l desfacem. Totuși, cu câteva mici trucuri, chiar și cel mai încăpățânat capac poate fi ușor de desfăcut.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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