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Cum folosești WhatsApp pe două telefoane cu același număr. Metoda prin care îți sincronizezi conversațiile

i Scris de iulia kelt
Cum folosești WhatsApp pe două telefoane cu același număr. Metoda prin care îți sincronizezi conversațiile
Aosom
WhatsApp poate fi folosit pe două telefoane în același timp, fără să fie nevoie de două numere de telefon sau de două conturi separate

Sursa: Playtech

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